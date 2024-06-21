Минэнерго РК: Необходимо укрепление энергетического сотрудничества государств-членов ШОС

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев 21 июня 2024 года на четвертом Совещании министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что укрепление энергетического сотрудничества обретает сегодня особую актуальность, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что Шанхайская организация сотрудничества зарекомендовала себя в качестве авторитетного многостороннего объединения, обладая уникальными преимуществами для сотрудничества ее государств-членов.

"Безусловно, это транзитно-транспортные возможности, географическая связанность государств и взаимодополняемость экономик. На долю наших государств приходится около трети мирового ВВП, 60% территории Евразии, 42% населения планеты и более 15% мировой торговли. Энергетическая сфера является важным аспектом сотрудничества государств-членов ШОС, объединяя крупнейших производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов", – дополнил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, налаживание системного взаимодействия и укрепление энергетического сотрудничества обретает сегодня особую актуальность.

"Мы видим, что сегодня как никогда необходима координация работы ключевых участников мирового рынка, направленная на повышение уровня региональной энергетической безопасности, с учетом стремительного развития низкоуглеродной энергетики в контексте вопросов глобального изменения климата. В утверждаемой стратегии мы достигли единого мнения о необходимости ведения сбалансированного подхода, развития как традиционной, так и возобновляемой энергетики, в соответствии с национальными условиями стран ШОС", – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго напомнил, что в июле текущего года Казахстан завершает свое председательство в органах ШОС и передает его коллегам из Китайской Народной Республики.

3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства.