Туристы подожгли остров в Греции – МИД Казахстана выступил с заявлением

Фото: МИД РК

В МИД РК отреагировали на появившуюся информацию о том, что туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров в Греции, передает Zakon.kz.

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