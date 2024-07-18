Какое наказание грозит чиновникам за нарушение запрета на участие в азартных играх

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК 18 июля 2024 года рассказал, что будет с чиновниками, которые нарушат запрет на участие в азартных играх, сообщает Zakon.kz.

По словам Мираса Тулебаева, законом ограничивается реклама азартных игр и пари, в том числе посредством SMS-рассылок. Под запретом также наружная реклама букмекеров.

"Отныне граждане не будут получать назойливые сообщения с рекламой букмекеров. Во-первых, сегодня такие сообщения приходят без согласия абонента. Во-вторых, рассылка, как и визуальная реклама, таргетирует граждан младше 21 года, которым по закону нельзя участвовать в азартных играх. Для нарушителей закон предусматривает административную ответственность согласно статье 455 КоАП", – указал вице-министр.

Также, как заявил спикер, запрещается допуск к азартным играм и пари лиц, включенных в Единый реестр должников.

"Здесь мы руководствовались простой логикой. Те, у кого есть просроченные долги, не имеют морального права тратить деньги на азартные игры. Таких должников по стране порядка 3,5 млн человек. Кроме того, норма защищает граждан от опасного соблазна закрыть долги за счет ставок. За допуск должников, лиц младше 21 года и самоограниченных вводится административная ответственность. При этом следует отметить, что максимальный срок самостоятельного ограничения физлиц от участия в азартных играх и пари увеличен с одного года до 10 лет. На сегодня в списке состоят более 140 тыс. человек", – подчеркнул спикер.

Законом также устанавливается запрет на участие в азартных играх для госслужащих и военных.

"Закон включает участие в азартных играх и пари в перечень антикоррупционных ограничений. Нарушители будут увольняться по отрицательным мотивам. За исполнением запрета будут следить кадровые службы госорганов, Антикор и Агентство по делам госслужбы. В настоящее время ведется работа над механизмом реализации данной нормы на уровне подзаконных актов", – сказал Мирас Тулебаев.

Все эти нормы направлены на то, чтобы сокращать клиентуру букмекеров и казино из числа наших граждан. В их рядах порядка 3,5 млн должников, 90 тыс. госслужащих и сотни тысяч сотрудников военного и правоохранительного блока.