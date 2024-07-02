Что думает Си Цзиньпин о китайско-казахстанских отношениях

В авторской статье председателя КНР Си Цзиньпина – "Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам", опубликованной агентством Kazinform, китайский лидер отметил уровень политического взаимодоверия Пекина и Астаны, сообщает Zakon.kz.

По мнению Си Цзиньпина, отношения между двумя странами развились от всестороннего стратегического партнерства до вечного всестороннего стратегического партнерства.

"Более 2 тыс. лет назад дипломатическая миссия Чжан Цяня на Запад положила начало дружеским связям Китая и Центральной Азии. Более 80 лет назад в городе Алматы китайский композитор Сянь Синхай со своим казахстанским коллегой Бахытжаном Байкадамовым познакомились, подружились и сформировали братство, которое не ведает границ. 32 года назад Китай одним из первых признал независимость Казахстана, и с тех пор двусторонние отношения устремляются вперед на всех парусах... В духе взаимной поддержки и солидарности мы добились беспрецедентно высокого уровня политического взаимодоверия", – отметил в статье председатель КНР.

Он также отметил, что обе стороны всегда решительно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности, всегда уважают друг друга в самостоятельном выборе пути развития согласно национальным особенностям.

"В трудные моменты, будь то наводнение, пандемия или другие испытания, мы всегда взаимно протягиваем руку помощи, стоя спиной к спине и давая друг другу самую надежную опору. Такое неразрушимое, крайне ценное доверие и чувство локтя послужили ключевым политическим залогом сотрудничества". Си Цзиньпин

Си Цзиньпин также отметил четыре важных принципа, которые являются фундаментом для построения взаимовыгодных двусторонних отношений:

"Китайская сторона неизменно поддерживает усилия Казахстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, по следованию самостоятельно выбранному пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства, выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана. Развитие и приумножение четырех важных принципов, а именно – взаимное уважение, добрососедство, взаимовыручка и обоюдная выгода в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений". Си Цзиньпин

По мнению китайского лидера, Китай и Казахстан имеют схожие позиции по международным и региональным делам, выступают за реализацию концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, стремятся к достижению мира на планете, глобального развития и справедливого миропорядка.

"Мы вместе создали формат "Китай – Центральная Азия", плотно взаимодействуем в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других многосторонних площадок, активно поддерживаем конструктивные инициативы друг друга по международному сотрудничеству, решительно отстаиваем общие стратегические интересы, интересы безопасности и развития". Си Цзиньпин

Председатель КНР указал на важность наращивания сотрудничества в традиционных сферах. По его мнению, экономики двух стран по своей структуре взаимодополняют друг друга и имеют огромные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

"Будем активизировать сопряжение совместной реализации инициативы "Один пояс – один путь" с продвижением экономического курса Справедливого Казахстана, расширять доступ казахстанским товарам на гигантский китайский рынок для совместного использования возможностей развития Китая. Необходимо наращивать сотрудничество в таких традиционных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвестиции, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай – Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с целью совершенствования разветвленной и высокоэффективной сети транспортной взаимосвязанности". Си Цзиньпин

Си Цзиньпин также выразил уверенность, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте.

"В рамках своего председательства казахстанская сторона проделала огромную плодотворную работу, что помогло повысить авторитет нашей организации. Уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую шосовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества. Как гласит древняя китайская мудрость: "Победа – в единстве и солидарности", а в Казахстане говорят: "Пальцы могут быть разными, но рука одна – дела могут быть разными, но цель одна". Мы готовы с казахстанскими партнерами плечом к плечу прокладывать дорогу к совместному процветанию и возрождению нации, к новым горизонтам китайско-казахстанской дружбы".

Ранее сообщалось, что со 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Накануне визита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал письменное интервью агентству Синьхуа.



