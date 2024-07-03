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Очередной важный гость прилетел в Астану на саммит ШОС

Очередной важный гость прилетел в Астану на саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 11:03 Фото: primeminister.kz
3 июля 2024 года президент Монголии прилетел в Астану. Ухнаагийна Хурэлсуха в столичном аэропорту встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что президент Монголии примет участие в саммите ШОС, который состоится в Астане 3-4 июля.

Очередной важный гость прилетел в Астану на саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 11:03

Фото: primeminister.kz

Монголия – первое государство, получившее статус наблюдателя в Шанхайской организации Сотрудничества в 2004 году. Тогда произошло географическое расширение объединения, что стало свидетельством роста международного авторитета ШОС.

Очередной важный гость прилетел в Астану на саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 11:03

Фото: primeminister.kz

В рамках казахстанско-монгольского сотрудничества, следует отметить, что помимо традиционно дружеских политических отношений, взаимодействие в торгово-экономической сфере является прочным базисом двустороннего сотрудничества. По итогам 2023 года двусторонний товарооборот составил 133 млн долларов, продемонстрировав рост на 27,7% по сравнению с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что в Астану прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту Путина встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

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