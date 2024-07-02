Кризис и шанс взаимосвязаны: что стоит за саммитом ШОС в Астане

Председатель КНР Си Цзиньпин начал свой визит в Казахстан. 3-4 июля 2024 года он примет участие в саммите глав стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Ожидается и ряд переговоров делегаций КНР и Казахстана с подписанием важных документов, сообщает Zakon.kz.

О том, как саммит ШОС скажется на развитии казахстанско-китайских отношений и как он может повлиять на политическую картину в мире, размышляет политолог Газиз Абишев.

– Чем, по вашему мнению, визит китайского лидера особо важен для нас?

– Для любой страны приезд лидера такого уровня, как Си Цзиньпин – событие чрезвычайное. Ведь сегодня Китайская Народная Республика играет ключевую роль во всех мировых процессах – от обеспечения продовольствием до решения военных конфликтов. Китай, как международный рефери, все чаще упоминается во многих регионах на всех континентах – и в Африке, и в Европе, и на Ближнем Востоке.

Пятый по счету визит Си Цзиньпина в Астану – особенный. Свои намерения он обозначил в статье "Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам".

Председатель КНР заверил казахстанцев в поддержке усилий по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, по следованию самостоятельно выбранному пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства.

КНР выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана, отметил Си Цзиньпин.

Также в статье говорится о том, что КНР и РК добились беспрецедентно высокого уровня политического взаимодоверия, совершили скачок по развитию китайско-казахстанских отношений – от всестороннего стратегического партнерства до вечного всестороннего стратегического партнерства.

Такие слова говорят о том, что сегодня отношения Казахстана и Китая достигли беспрецедентного уровня доверия, и это одинаково важно для каждой из стран.

– В Астане собрались не только представители стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Скорее это мероприятие переходит в формат "ШОС плюс", поскольку в нем участвуют главы государств и правительств других стран: Турции, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Туркменистана, члены других международных организаций. Не означает ли это формирование нового экономического или политического блока под эгидой так называемого глобального Юга?

– Говорить о прямом противостоянии "глобального Запада" и "глобального Юга" сегодня нельзя по многим причинам. Потому что тот же "глобальный Юг" очень неоднороден. У многих стран, входящих в эту условную категорию, есть теснейшие связи с ведущими западными странами. Индия тесно связана с Великобританией, Саудовская Аравия имеет глубокие отношения с США, которые являются и покупателем ее нефти, и гарантом ее безопасности. Кроме этого, внутри самого "глобального Юга" есть существенные противоречия: Индии с Китаем, Индии с Пакистаном, Китая с Малайзией и так далее.

Другое дело, что некоторые страны "глобального Юга" рассматривают сегодня Россию в виде некоего "тарана", "прокси-торпеды", которая должна убедить Запад перестать вмешиваться в суверенные дела остальных государств и дать им жить так, как они хотят. В этом есть некое единство, подчеркнул эксперт.

Отметим, что говоря в целом о взаимодействии во внешней политике Казахстан и Китая, Си Цзиньпин написал так:

"В условиях меняющейся международной обстановки по всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству Китая и Казахстана мы сталкиваемся с небывалыми угрозами и вызовами, но в то же время она порождает новые шансы и возможности. Как говорят в Китае, кризис и шанс взаимосвязаны, так как за кризисом скрывается шанс, и кризисные моменты можно преобразовать в возможности".

Си Цзиньпин

При этом китайская сторона готова с казахстанской стороной вместе создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен, решительно стоять на страже моноцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве, претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, выступать против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации, сказано в статье председателя КНР.

– Каких инвестиций мы ждем от Китая?

– КНР, безусловно, заинтересован в притоке технологий и капиталовложений в казахстанскую экономику. Я уверен, что будет подписано множество важнейших документов по этому поводу. Главное, чтобы эти инвестиции смог освоить Казахстан.

Кстати говоря, председатель КНР Си Цзиньпин в общих чертах наметил возможные векторы экономического сотрудничества. В своей статье он говорит о многих направлениях.

"Будем активизировать сопряжение совместной реализации инициативы "Один пояс – один путь" с продвижением экономического курса Справедливого Казахстана, расширять доступ казахстанским товарам на гигантский китайский рынок для совместного использования возможностей развития Китая". Си Цзиньпин

По мнению председателя КНР, необходимо наращивать сотрудничество в таких традиционных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвестиции, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай – Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Важно также в полной мере задействовать потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, включая новые источники энергии, цифровую экономику, искусственный интеллект, трансграничную электронную коммерцию, авиацию и космос, культивировать производственно-сбытовые цепочки с высокой добавленной стоимостью, придавать дополнительный импульс сотрудничеству двух стран, отметил лидер КНР.