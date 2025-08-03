#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
543.24
619.89
6.78
События

Генеральный секретарь ООН назвал Казахстан голосом разума в мире

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 16:30 Фото: akorda.kz
Об этом Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш заявил во время выступления в Региональном Центре ООН в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он выразил благодарность всем присутствующим и заявил, что открытие Центра означает начало новой главы для региона на пути к достижению целей устойчивого развития.

"Открытие Центра – новая эра сотрудничества в Центральной Азии, основанная на общих приоритетах и совместных решениях. Центр обладает огромным потенциалом для того, чтобы продемонстрировать, как прочные связи между лидерами региона могут привести к более глубокой экономической интеграции. Я высоко оцениваю дальновидность и лидерство президента Токаева, который способствует формированию нового облика Центральной Азии, призванной играть все более значимую роль в мировом порядке", – подчеркнул Генсек.

Фото: akorda.kz

Он также отметил, что рад находиться в Алматы на открытии Регионального центра накануне третьей Конференции ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в Туркменистане.

"Центр может стать важным новатором в реализации программы действий для таких государств. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Казахстан больше не является страной, не имеющей выхода к морю. Благодаря автомобильным и железнодорожным коридорам, оптоволоконным сетям Казахстан стал центром глобальной торговой системы, мировой логистики, транспорта и телекоммуникаций. Ваша страна действительно является мостом. Мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом", – сказал Гутерриш.

В завершение своей речи Генеральный секретарь высоко оценил внутриполитический курс Казахстана и его внешнюю политику:

"Я искренне восхищаюсь Казахстаном. Для меня это символ мудрости. Это страна, которая строит мосты между народами и является миротворцем. Это место, где представители различных этнических и религиозных групп могут собираться вместе в поисках путей к общему будущему. Я никогда не забуду, что Казахстан отказался от ядерного оружия и благодаря этому решению стал символом мира и разоружения, что сегодня актуально как никогда ранее. Казахстан был и остается голосом разума в мире, где, к сожалению, все реже находится место для самого разума", – подытожил Генеральный секретарь.

Фото: akorda.kz

3 августа 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступили на открытии Регионального центра ООН в Алматы. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Строительство многоквартирных ЖК запретят в верхней части Алматы по требованию Токаева
События
17:01, Сегодня
Строительство многоквартирных ЖК запретят в верхней части Алматы по требованию Токаева
Развитие Афганистана имеет решающее значение для региональной безопасности – Токаев
События
16:07, Сегодня
Развитие Афганистана имеет решающее значение для региональной безопасности – Токаев
Токаев раскрыл значение Регионального центра ООН в Алматы
События
15:51, Сегодня
Токаев раскрыл значение Регионального центра ООН в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: