Генеральный секретарь ООН назвал Казахстан голосом разума в мире

Об этом Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш заявил во время выступления в Региональном Центре ООН в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он выразил благодарность всем присутствующим и заявил, что открытие Центра означает начало новой главы для региона на пути к достижению целей устойчивого развития.

"Открытие Центра – новая эра сотрудничества в Центральной Азии, основанная на общих приоритетах и совместных решениях. Центр обладает огромным потенциалом для того, чтобы продемонстрировать, как прочные связи между лидерами региона могут привести к более глубокой экономической интеграции. Я высоко оцениваю дальновидность и лидерство президента Токаева, который способствует формированию нового облика Центральной Азии, призванной играть все более значимую роль в мировом порядке", – подчеркнул Генсек.

Фото: akorda.kz

Он также отметил, что рад находиться в Алматы на открытии Регионального центра накануне третьей Конференции ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в Туркменистане.

"Центр может стать важным новатором в реализации программы действий для таких государств. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Казахстан больше не является страной, не имеющей выхода к морю. Благодаря автомобильным и железнодорожным коридорам, оптоволоконным сетям Казахстан стал центром глобальной торговой системы, мировой логистики, транспорта и телекоммуникаций. Ваша страна действительно является мостом. Мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом", – сказал Гутерриш.

В завершение своей речи Генеральный секретарь высоко оценил внутриполитический курс Казахстана и его внешнюю политику:

"Я искренне восхищаюсь Казахстаном. Для меня это символ мудрости. Это страна, которая строит мосты между народами и является миротворцем. Это место, где представители различных этнических и религиозных групп могут собираться вместе в поисках путей к общему будущему. Я никогда не забуду, что Казахстан отказался от ядерного оружия и благодаря этому решению стал символом мира и разоружения, что сегодня актуально как никогда ранее. Казахстан был и остается голосом разума в мире, где, к сожалению, все реже находится место для самого разума", – подытожил Генеральный секретарь.

Фото: akorda.kz

3 августа 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступили на открытии Регионального центра ООН в Алматы.