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Как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде – фоторепортаж

Как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 11:15 Фото: akorda.kz, коллаж: Zakon.kz
Сегодня, 3 июля 2024 года, в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Пресс-служба нашего главы государства поделилась кадрами с церемонии, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил кортеж председателя КНР Си Цзиньпина.

В честь высокого гостя перед президентским дворцом пролетели истребители Сил воздушной обороны РК, оставив за собой красный и желтый след – цвета флага Китая.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 11:15

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Си Цзиньпин пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля.

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Программа визита председателя КНР предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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