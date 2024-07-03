Как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде – фоторепортаж
Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил кортеж председателя КНР Си Цзиньпина.
В честь высокого гостя перед президентским дворцом пролетели истребители Сил воздушной обороны РК, оставив за собой красный и желтый след – цвета флага Китая.
Затем Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
Фото: akorda.kz
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
Си Цзиньпин пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля.
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Программа визита председателя КНР предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.