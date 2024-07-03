Как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде – фоторепортаж

Фото: akorda.kz, коллаж: Zakon.kz

Сегодня, 3 июля 2024 года, в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Пресс-служба нашего главы государства поделилась кадрами с церемонии, сообщает Zakon.kz.

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