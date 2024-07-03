Си Цзиньпин поделился мнением о Казахстане, как средней державе мира

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил состоявшиеся с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым переговоры, особо отметив их теплый, дружеский и плодотворный характер, сообщает Zakon.kz.

На брифинге для представителей СМИ лидер Китая отметил, что стороны достигли договоренностей по широкому кругу вопросов, подписали Совместное заявление между Китаем и Казахстаном, наметили приоритетные направления сотрудничества.

"В нашем присутствии был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, касающихся торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной сфер. Они придадут новый импульс конструктивному развитию двусторонних отношений", – сказал Си Цзиньпин.

Он выразил уверенность в том, что Китай и Казахстан, двигаясь по пути модернизации, будут вместе развивать и приумножать сложившуюся добрую традицию взаимной поддержки, постоянно укреплять политическое доверие, способствовать сопряжению национальных стратегий развития, поддерживать друг друга в защите коренных интересов.

"Мы будем осуществлять эффективное взаимодействие в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Поставлена новая цель – удвоить товарооборот в кратчайшие сроки. Мы договорились непрерывно углублять сотрудничество в таких традиционных секторах, как торговля и экономика, инвестиции, индустриализация, транспортная взаимосвязанность и энергетика. Будем активно реализовывать Дорожную карту по реализации программы торгово-экономического сотрудничества, ускорим строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей трансграничной железной дороги между нашими странами. Намерены сообща культивировать новые точки роста в таких сферах, как ключевые минеральные ресурсы, альтернативные источники энергии, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровизация", – сказал председатель КНР.

Отдельно в его выступлении было отмечено тесное взаимодействие КНР и Казахстана по линии многосторонних площадок, таких как ООН, ШОС, "Китай – Центральная Азия".

Также он поддержал вступление Казахстана в БРИКС. Си Цзиньпин вновь подтвердил растущую роль Казахстана в качестве средней державы мира и выразил уверенность, что наша страна может внести достойный вклад в глобальное управление.

С полным списком документов, подписанных в рамках визита председателя КНР в Астану, можно ознакомиться здесь.