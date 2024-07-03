Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев 3 июля на встрече поблагодарил Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за его личное участие в саммите ШОС и поддержку международных инициатив Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава Казахстана назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющих с нашей страной общие цели и устремления.



"Я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность тесным отношениям с вашей страной. У меня остались приятные воспоминания о моем визите в Доху, который стал большим событием с точки зрения придания очень серьезного импульса развитию двустороннего сотрудничества. Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства. Во время моего визита были подписаны очень важные документы. Думаю, что правительство Казахстана сделает все возможное для того, чтобы эти соглашения были успешно реализованы", – отметил президент.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сказал, что для него большая честь вновь посетить Астану и принять участие в саммите ШОС.

"Конечно, я помню Ваш очень важный визит в Доху. Вы упомянули, что мы подняли наши отношения до уровня стратегических. Я очень горжусь этими отношениями. Нашим странам предстоит выполнить еще большой объем работы, в том числе в деле укрепления экономических и инвестиционных связей", – подчеркнул эмир Катара.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Также 3 июля состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Подробнее можно прочитать здесь.