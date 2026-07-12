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Политика

Токаев выразил соболезнования руководству Катара

Токаев выразил соболезнования руководству Катара, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 19:04 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в телеграмме он отметил, что с глубокой скорбью воспринял печальное известие о кончине бывшего Эмира Государства Катар, Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани.

Глава государства подчеркнул, что в этот тяжелый час разделяет горечь утраты с Эмиром Катара, его семьей и соотечественниками.


"Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани – выдающийся деятель, заложивший прочный фундамент процветания Катара и благополучного будущего его народа, искренне служивший делу укрепления международной стабильности. Казахстанцы всегда будут помнить Вашего отца, шейха Хамада бен Халифу, как мудрого руководителя, авторитетного политика международного уровня и историческую личность, внесшую огромный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Ранее Токаев направил телеграмму президенту Монголии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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