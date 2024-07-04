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Антониу Гутерриш: Нам нужен мир на Ближнем Востоке и в Украине

ШОС, Астана, саммит , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:33 Фото: akorda.kz
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече "ШОС плюс" 4 июля 2024 года указал на важность мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке и в Украине, сообщает Zakon.kz.

Антониу Гутерриш отметил, что участники встречаются в сложных глобальных условиях.

"Мы видим бушующие войны, геополитические разногласия, эпидемию безнаказанности, откат от целей устойчивого развития, цинизм и кризис доверия. Центральной целью нашей многосторонней системы должен быть мир – это условие устойчивого развития и осуществления прав человека. Нам нужен мир на Ближнем Востоке, начиная с немедленного окончания гуманитарного кризиса в Газе, заканчивая окончанием кровопролития, немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников, резкий рост помощи для спасения жизней, и дорожная карта для решения проблем и создание двух государств в рамках права палестинцев на самоопределение", – отметил он.

По его словам, в этом вопросе на счету каждый день.

"Дети в секторе Газа умирают, получают увечья и травмы, теряют своих родителей и дома, своими глазами видя все это. Это все должно остановиться. Нам нужен мир и в Украине, основанный на уставе ООН и международном праве. Нам нужен мир от Судана до Сахеля, от Демократической Республики Конго до Сомали, от Мьянмы до Гаити, нам нужен мир в Афганистане, инклюзивное правительство, которое уважает права человека и интегрировано в мировое сообщество. Все страны должны объединиться, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова стал рассадником терроризма. ООН готова сотрудничать с ШОС по борьбе против терроризма по всему миру", – указал Антониу Гутерриш.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. Он отметил, что ШОС с учетом своего авторитета, значительных экономических и человеческих ресурсов способна выработать эффективные решения для достижения целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов.

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