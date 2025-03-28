Токаев и Гутерриш обсудили институционализацию Центра ООН для ЦА и Афганистана

28 марта состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций.

"Президент отметил значимость единогласно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по институционализации Регионального центра", – говорится в сообщении.

Также глава государства отметил, что в год 80-летия создания ООН, по-прежнему являющейся универсальной и безальтернативной организацией, важно направить усилия всех государств на соблюдение ее Устава и общепризнанных принципов международного права.

Генеральный секретарь высоко оценил миротворческие усилия Казахстана и его вклад в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие.

Ранее президент дал поручения в связи с землетрясениями в Жамбылской области.

