Токаев отметил новый этап в отношениях с Монголией

Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе 21 апреля 2026 года. Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух обсудили развитие стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.

В своей речи глава Казахстана уточнил, что братские народы связывают общая история и единые корни, мы являемся потомками кочевых цивилизаций.

"Казахи и монголы на протяжении веков были близкими соседями. Образ жизни и традиции наших народов схожи. И сегодня в основе нашей дружбы лежат эти вечные ценности. В настоящее время сотрудничество двух стран развивается в духе стратегического партнерства. Укрепляются межгосударственные, межпарламентские и межправительственные связи. Уважаемый президент, благодаря вашему личному вкладу наши отношения выходят на новый уровень. Я высоко ценю это. Благодаря вашей неустанной деятельности в Монголии происходят значительные позитивные преобразования. В прошлом году экономика страны выросла на 6,8 процента. Это достижение стало возможным, безусловно, благодаря вашей мудрой политике. Под вашим руководством реализованы важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Нам известно, что в Монголии осуществляется комплексный план развития государства Vision-2050. Кроме того, вы приступили к строительству нового города Хархорума. Желаем успехов в претворении в жизнь этих уникальных проектов. Благодаря вашему дальновидному курсу международный авторитет Монголии значительно упрочился". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Хурэлсух в ответ заявил, что очень рад, что имеет возможность осуществить спустя двадцать лет государственный визит в Казахстан.

"Вы также два года назад, в 2024 году, совершили государственный визит в Монголию и действительно вывели монгольско-казахские отношения на новый уровень стратегического партнерства. Несомненно, это событие будет золотыми буквами вписано в историю нашего двустороннего сотрудничества. Монгольский народ внимательно наблюдает за достижениями Казахстана. Во время вашего визита в 2024 году мы подписали более десяти документов. В ходе текущего государственного визита мы также подпишем ряд важных документов", – сказал монгольский лидер.

В пресс-службе Акорды уже заявляли, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.