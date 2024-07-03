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Ильхам Алиев отметил весомую роль Казахстана на международной арене

Токаев и Алиев обменялись благодарностями, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:43 Фото: akorda.kz
3 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана выразил признательность Алиеву за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве Почетного гостя, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства высоко оценил поступательное развитие всестороннего казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также планомерно наполняется новым содержанием.

"С теплотой вспоминаю свой визит в Баку и Шушу. Действительно, это был поворотный, важный визит, без преувеличения, исторический по своему значению. Мы придали в ходе переговоров значительный импульс дальнейшему взаимодействию в целом ряде стратегических областей".Касым-Жомарт Токаев

Также сказано, что лидеры двух стран обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики. В этом ключе особое внимание было уделено эффективной эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Токаев и Алиев обменялись благодарностями, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:43

Фото: akorda.kz

Кроме того, Ильхам Алиев выразил благодарность за традиционно теплый прием и подтвердил приверженность Баку дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей

Глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

Токаев и Алиев обменялись благодарностями, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:43

Фото: akorda.kz

В завершение встречи в присутствии лидеров двух стран фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано Соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом.

Напомним, что 2 июля 2024 года в Астану прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

Утром 3 июля в столицу прибыл президент России Владимир Путин. Позднее в столичном аэропорту заместитель премьера Галымжан Койшыбаев встретил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Затем в столицу прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме того, Олжас Бектенов встретил в аэропорту премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Позднее глава правительства встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прибыл в столицу.

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ШОС Алиев Ильхам Токаев Касым-Жомарт Азербайджан Казахстан 2024 год Президенты
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