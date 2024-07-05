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Новым акимом Сатпаева назначен 33-летний Мурат Бурибаев

Новым акимом Сатпаева стал 33-летний Мурат Бурибаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:13 Фото: Instagram/ulytau_oblysy
5 июля 2024 года назначен новый аким Сатпаева. Им стал Мурат Бурибаев. Нового главу города представил аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы регионального акимата, Бурибаев родился в 1991 году. Бакалавр металлургии, экономики и бизнеса, магистр государственного менеджмента.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал флотатором третьего разряда главного корпуса обогатительной фабрики "Нурказган" ПО "Карагандацветмет" филиала ТОО "Корпорация "Казахмыс".

2011-2012 годы – делопроизводитель службы руководителя администрации главного корпуса обогатительной фабрики "Нурказган" ПО "Карагандацветмет" филиала ТОО "Корпорация "Казахмыс"; мастер контрольного цеха "Главный корпус" обогатительной фабрики "Нурказган" ПО "Карагандацветмет" филиала ТОО "Корпорация "Казахмыс".

2012-2013 годы – начальник цеха "Главный корпус" обогатительной фабрики "Нурказган" ПО "Карагандацветмет" филиала ТОО "Корпорация "Казахмыс".

2013-2014 годы – главный инженер ОФ Орловского рудника ПО "Востокцветмет" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

2014-2015 годы – начальник цеха "Главный корпус №2" Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 ПО "ЖЦМ" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

2015-2017 годы – директор Нурказганской обогатительной фабрики ПО "КЦМ" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

"До назначения занимал должность директора Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 ПО "Жезказганцветмет", – заключили в ведомстве.

В феврале 2024 года сообщалось о задержании экс-акима Сатпаева Шапагата Аубакира. Тогда было известно, что он задержан в рамках досудебного расследования по ст. 366 ч. 2 ("Получение взятки". – Прим. ред.).

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