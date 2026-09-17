Новым акимом Жезказгана назначен Мурат Бурибаев

Сегодня, 17 сентября 2026 года, аким области Улытау Есет Байкен представил активу Жезказгана нового акима. С этого дня областной центр возглавляет Мурат Бурибаев, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Бурибаев родился в 1991 году.

Имеет степень бакалавра по специальностям "металлургия", "экономика и бизнес", а также степень магистра государственного менеджмента. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в качестве флотационного рабочего 3-го разряда главного корпуса обогатительной фабрики "Нурказган" филиала ПО "Карагандыцветмет" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

В 2011-2012 годах работал делопроизводителем в административном корпусе руководства обогатительной фабрики "Нурказган" филиала ПО "Карагандыцветмет" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

Затем работал мастером контрольного цеха главного корпуса обогатительной фабрики "Нурказган" филиала ПО "Карагандыцветмет" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

В 2012-2013 годах – начальник цеха главного корпуса обогатительной фабрики "Нурказган" филиала ПО "Карагандыцветмет" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

В 2013-2014 годах – главный инженер обогатительной фабрики Орловского рудника ПО "Востокцветмет" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

В 2014-2015 годах – начальник цеха главного корпуса №2 Жезказганской обогатительной фабрики №1, 2, 3 ПО "ЖТМ" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

В 2015-2017 годах – директор обогатительной фабрики "Нурказган" филиала "КТМ" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

В 2017-2024 годах – директор Жезказганской обогатительной фабрики №1, 2, 3 ПО "Жезказганцветмет".

До назначения на должность акима Жезказгана занимал должность акима Сатпаева.

Кайрат Шайжанов, возглавлявший Жезказган с июня 2022 года, ушел в отставку. Об этом решении он объявил, опубликовав пост на своей страннице в Instagram.