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Ербол Оспанов назначен вице-министром здравоохранения

Оспанов, вице-министр здравоохранения, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 15:51 Фото: primeminister.kz
Ербол Оспанов назначен вице-министром здравоохранения с освобождением от ранее занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Правительства.

Ербол Оспанов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, в 2002 году – Казахский национальный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером в АО "Казгипрожелдортранс".

Работал руководителем проекта в ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта", ведущим инженером-проектировщиком в АО "Центр информатизации финансовых систем".

В разные годы занимал руководящие должности в АО "Национальные информационные технологии", АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", структурах Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2020 года по настоящее время – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Утром 1 апреля сообщалось, что Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты.

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