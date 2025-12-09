Президент принял председателя Национального банка и поставил ряд задач

9 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент заслушал отчет о состоянии экономики, финансовой системы и ключевых направлениях проводимой денежно-кредитной политики в январе-ноябре 2025 года, а также планах на 2026 год.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен. Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка начата реализация Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы", – говорится в сообщении.

Сулейменов также представил сведения о ситуации на финансовом и валютном рынках, а также рынке государственных ценных бумаг, состоянии активов Национального фонда, ЕНПФ, золотовалютных резервов.