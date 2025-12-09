#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
События

Президент принял председателя Национального банка и поставил ряд задач

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:32 Фото: akorda.kz
9 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, президент заслушал отчет о состоянии экономики, финансовой системы и ключевых направлениях проводимой денежно-кредитной политики в январе-ноябре 2025 года, а также планах на 2026 год.
"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен. Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка начата реализация Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы", – говорится в сообщении.
Сулейменов также представил сведения о ситуации на финансовом и валютном рынках, а также рынке государственных ценных бумаг, состоянии активов Национального фонда, ЕНПФ, золотовалютных резервов.

C начала года валютные активы Нацфонда выросли на 4,8 млрд долларов. Инвестиционный доход за 11 месяцев составил порядка 8,2 млрд долларов, или 13,7%. При этом золотовалютные резервы за аналогичный период выросли на 16,3 млрд долларов, или 36%, и составили 62,1 млрд долларов. Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ с начала года увеличился на 2,6 трлн тенге, или 11,7%, и составил 25 трлн тенге.
"Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о ходе масштабной цифровизации и реализации Национальным банком цифровых проектов, в том числе связанных с деятельностью Антифрод-центра и технологической реализацией национальной цифровой финансовой инфраструктуры", – отметили в Акорде.
По словам Тимура Сулейменова, Национальный банк принимает все необходимые меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

По итогам встречи президент поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Национального банка, обратив особое внимание на важность снижения инфляции, обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.

8 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", а также – закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы".
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова
18:42, 13 ноября 2023
Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова
Токаев представил руководству Национального банка нового председателя
18:21, 04 сентября 2023
Токаев представил руководству Национального банка нового председателя
Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии
15:01, 16 мая 2023
Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: