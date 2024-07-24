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Кто из казахстанских спортсменов первым откроет Олимпиаду-2024

Стрельба из лука Олимпиада -2024, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:08 Фото: Instagram/kazarchery_official
25 июля на Олимпиаде-2024 в Париже в борьбу вступает сборная Казахстана. Первыми среди нашей делегации будут представители стрельбы из лука. Спортсмены испытают себя в рейтинговом раунде, по итогам которого сформируют дальнейшую сетку олимпийского турнира, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в этом виде соревновательной программы Казахстан представят трое: Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко.

Наша тройка лучников начнет свои предварительные выступления 25 июля в 17:15 по казахстанскому времени.

Стрельба из Лука Париж-2024 , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:08

Фото: Instagram/kazarchery_official

Соревнования раунда плей-офф (1/32 финала) у лучников начнутся 30 июля.

Тем временем до начала официальной программы ХХХIII летних Олимпийских игр остались считанные часы.

24 июля в 18:00 по казахстанскому времени Игры в Париже открывают футболисты Узбекистана и Испании. А первое "золото" Олимпиады-2024 будет разыграно 27 июля.

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