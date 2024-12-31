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События

Где президент Касым-Жомарт Токаев будет встречать Новый год

Касым-Жомарт Токаев, Токаев, президент РК, поздравление президента, поздравления президента, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 11:19 Фото: akorda.kz
Советник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали рассказал о том, как Касым-Жомарт Токаев планирует встретить Новый 2025-й год, сообщает Zakon.kz.

По словам Уали, Новый год президент традиционно встретит дома, в кругу родных, за праздничным столом, "как и миллионы граждан нашей страны".

"В новогодние дни он не планирует брать отпуск и выезжать за пределы Казахстана. У Касым-Жомарта Кемелевича выходных практически не бывает, поэтому и новогодние дни он планирует посвятить работе, в том числе с документами", – рассказал Берик Уали.

30 декабря стало известно, что глава государства подведет итоги политического и социально-экономического развития Казахстана в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период, в большом интервью, которое будет опубликовано 3 января 2025 года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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