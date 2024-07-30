Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев принял акима Алматы

Токаев принял акима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:01 Фото: http://akorda.kz/
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Он доложил президенту о предварительных итогах социально-экономического развития города Алматы за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Ерболат Досаев доложил президенту о предварительных итогах социально-экономического развития города Алматы за первое полугодие 2024 года:

  • в отчетном периоде наблюдается высокая инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал выросли на 15,8%, составив 714,8 млрд тенге;
  • частные инвестиции увеличились на 21,1%, в том числе в IT-секторе, туризме, обрабатывающей промышленности, здравоохранении и транспорте;
  • по итогам года ожидается привлечение 2 трлн тенге инвестиций;
  • с начала года создано 32,7 тыс. рабочих мест, 75% из которых – постоянные.

Помимо этого он проинформировал главу государства о мерах по обновлению и экологизации общественного транспорта. Сообщил, что доля экологичного общественного транспорта увеличится с 53,7% по итогам 2023 года до 70% в 2024 году.

 За счет средств местного бюджета до конца года будут закуплены 600 газовых автобусов, 100 электробусов, 112 троллейбусов, а также полностью обновлен троллейбусный парк.

Также аким Алматы доложил о выполнении его поручения по созданию резервной схемы водоснабжения верхней части города: в этом месяце завершено строительство и введены в эксплуатацию шесть новых скважин и 1,5 км магистрального трубопровода.

Мощность резервной схемы увеличена на 60%, что позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 50 тыс. жителей Медеуского района.

Ерболат Досаев отметил, что особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры:

  • в 2024 году завершится строительство четырех центров первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), также предусмотрен капитальный ремонт 12 поликлиник;
  • до конца года будет спроектировано 11 новых центров ПМСП и поликлиник. Впервые в Казахстане в июне этого года на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы запущен пилотный проект "Фетальная хирургия".

Президенту была представлена информация о проводимой работе по снижению дефицита ученических мест: до конца года будет осуществлен ввод восьми объектов на 3,7 тыс. мест, финансируемых из местного бюджета, и 10 частных школ на 6,4 тыс. мест.

По итогу встречи президент Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание развитию обрабатывающей промышленности и дальнейшему увеличению доходов за счет роста доли малого и среднего бизнеса в рамках диверсификации экономики Алматы.

Ранее сообщалось, что 30 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда страны Асламбека Мергалиева.

Читайте также

Назначен вице-министром энергетики РК
Кудайберген Арымбек назначен вице-министром энергетики РК
Токаев назначил Куантырова на новую должность
Токаев назначил Куантырова на новую должность
Главы МИД Казахстана и Таджикистана &quot;сверили часы&quot;
Главы МИД Казахстана и Таджикистана "сверили часы"
Аксинья Титова
Досаев Ерболат Токаев Касым-Жомарт Алматы 2024 год Акимы Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
Казахстанский Юра Шатунов обратился к армии фанатов
"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: