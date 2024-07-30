Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Он доложил президенту о предварительных итогах социально-экономического развития города Алматы за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Ерболат Досаев доложил президенту о предварительных итогах социально-экономического развития города Алматы за первое полугодие 2024 года:

в отчетном периоде наблюдается высокая инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал выросли на 15,8%, составив 714,8 млрд тенге;

частные инвестиции увеличились на 21,1%, в том числе в IT-секторе, туризме, обрабатывающей промышленности, здравоохранении и транспорте;

по итогам года ожидается привлечение 2 трлн тенге инвестиций;

с начала года создано 32,7 тыс. рабочих мест, 75% из которых – постоянные.

Помимо этого он проинформировал главу государства о мерах по обновлению и экологизации общественного транспорта. Сообщил, что доля экологичного общественного транспорта увеличится с 53,7% по итогам 2023 года до 70% в 2024 году.

За счет средств местного бюджета до конца года будут закуплены 600 газовых автобусов, 100 электробусов, 112 троллейбусов, а также полностью обновлен троллейбусный парк.

Также аким Алматы доложил о выполнении его поручения по созданию резервной схемы водоснабжения верхней части города: в этом месяце завершено строительство и введены в эксплуатацию шесть новых скважин и 1,5 км магистрального трубопровода.

Мощность резервной схемы увеличена на 60%, что позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 50 тыс. жителей Медеуского района.

Ерболат Досаев отметил, что особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры:

в 2024 году завершится строительство четырех центров первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), также предусмотрен капитальный ремонт 12 поликлиник;

до конца года будет спроектировано 11 новых центров ПМСП и поликлиник. Впервые в Казахстане в июне этого года на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы запущен пилотный проект "Фетальная хирургия".

Президенту была представлена информация о проводимой работе по снижению дефицита ученических мест: до конца года будет осуществлен ввод восьми объектов на 3,7 тыс. мест, финансируемых из местного бюджета, и 10 частных школ на 6,4 тыс. мест.

По итогу встречи президент Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание развитию обрабатывающей промышленности и дальнейшему увеличению доходов за счет роста доли малого и среднего бизнеса в рамках диверсификации экономики Алматы.

Ранее сообщалось, что 30 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда страны Асламбека Мергалиева.

