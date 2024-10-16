Токаев заслушал отчет акима Алматы

Сегодня, 16 октября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Градоначальник отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития города за 9 месяцев, сообщает Zakon.kz.

Также Досаев, как отмечено в публикации Акорды, доложил о том, что доходы местного бюджета выросли на 27,2%:

это позволило увеличить финансирование приоритетных проектов в рамках Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года;

с начала 2024 года бюджет Алматы увеличен на 204,5 млрд тенге до 1 828,5 млрд тенге;

в соответствии с поручением главы государства продолжается диверсификация экономики с акцентом на развитие малого и среднего бизнеса. Количество действующих субъектов возросло на 6,2%, достигнув 361,1 тыс. Доля МСБ в ВРП Алматы по итогам года увеличится до 60%.

Кроме того, он сообщил, что в рамках реализации поручений президента для обеспечения качественного развития города и эффективного контроля разработаны новые Градостроительный регламент, Правила застройки и Программа реновации жилища.

Нововведения будут утверждены до конца года на сессии городского маслихата.

Фото: akorda.kz

В дополнении сказано, что Досаев проинформировал президента о том, что в 2024 году бюджет на модернизацию инфраструктуры здравоохранения вырос в 2,5 раза до 26,3 млрд тенге.

Еще рассказал, что одним из приоритетов является обновление инженерной инфраструктуры.

В заключении аким представил информацию о реализации его поручений по расширению зеленого фонда Алматы:

для эффективного ухода за зелеными насаждениями установлено 110 км системы капельного орошения;

площадь парковых территорий планируется довести в 2024 году до 996 гектаров.

"Президент по итогам встречи дал ряд поручений по увеличению вклада малого и среднего бизнеса в экономику города, развитию транспортного каркаса и экологизации общественного транспорта, а также качественной модернизации инженерной и социальной инфраструктуры", – говорится в сообщении Акорды.

14 октября 2024 года Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова. Тогда президенту рассказали об успехах в аграрной отрасли страны.