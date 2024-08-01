Токаев назначил заведующих двумя отделами Администрации президента

Ержан Сейткулов и Куат Сандалов получили назначения в Администрации президента. Соответствующие распоряжения подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 1 августа 2024 года.

Согласно первому документу, Ержан Нураханович Сейткулов назначен заведующим Отделом защиты информационных ресурсов Администрации президента Казахстана.

В свою очередь Куат Жалалитденович Сандалов назначен заведующим Отделом развития цифровизации Администрации президента Казахстана.

Стоит отметить, что ранее Ержан Сейткулов занимал должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента.

Ержан Сейткулов родился в 1979 году. Окончил МГУ им. Ломоносова, впоследствии по программе "Болашак" стажировался в университете штата Нью-Йорк. Известен как математик, кандидат физико-математических наук. Специалист в области математических проблем информационной безопасности, профессор кафедры информационной безопасности и директор научно-исследовательского института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Льва Гумилёва. Автор более 40 научных работ.

В 2017-2018 годах Сейткулов работал в общественном совете Министерства обороны РК, принимал участие в разработке государственной концепции "Киберщит Казахстана". По его инициативе создали государственный институт обеспечения информационной безопасности, в качестве которого определили РГП на ПХВ "Институт информационных и вычислительных технологий" Комитета науки Министерства образования и науки.