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Касым-Жомарт Токаев обсудил с Жозепом Боррелем международную повестку

Токаев, Боррель, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:40 Фото: akorda.kz
1 августа 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, во время встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии", – отмечено в сообщении.

1 августа стало известно, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Казахстан. На брифинге он озвучил причины своего визита.

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Евросоюз Астана Жозеп Боррель Токаев Касым-Жомарт 2024 год
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