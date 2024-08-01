Касым-Жомарт Токаев обсудил с Жозепом Боррелем международную повестку

1 августа 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, во время встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии", – отмечено в сообщении.

1 августа стало известно, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Казахстан. На брифинге он озвучил причины своего визита.