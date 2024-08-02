Токаев провел переговоры с президентом Конго

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Конго в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде 2 августа, Токаев, приветствовав Дени Сассу-Нгессо, подчеркнул, что его визит поистине является историческим.

"Мы рады видеть вас в Казахстане. Убежден, ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", – сказал он.

Президент Республики Конго поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе.

"Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", – подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее пресс-служба Токаева показала, как он встретил президента Конго в Акорде.