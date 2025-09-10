#АЭС в Казахстане
Политика

Казахстан и ДР Конго укрепляют связи: состоялись переговоры президентов

президенты, переговоры, Астана, Токаев и президент ДРК, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 12:13 Фото: akorda.kz
10 сентября 2025 года в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Демократической Республики Конго (ДР Конго). После чего президенты Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечено в публикации Акорды, глава Казахстана поблагодарил Феликса Чисекеди за то, что он принял приглашение посетить Астану.

"Ваш первый государственный визит имеет очень важное значение. Он придаст новый импульс развитию отношений между Казахстаном и Демократической Республикой Конго. Казахстан рассматривает вашу страну как важного партнера на африканском континенте и заинтересован во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества. Ваша страна, население которой составляет более 110 млн человек, богата человеческими и природными ресурсами. Кроме того, растет ее авторитет на международном и региональном уровнях. В этой связи полагаю, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению связей между Центральной Азией и Африкой. Наращивание взаимодействия с африканскими государствами является одним из важных направлений внешней политики Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Далее президент ДРК высказал уверенность в том, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать углублению связей между странами.

"Позвольте мне поблагодарить вас и в вашем лице весь народ Казахстана за очень теплый прием, который был оказан мне лично и моей делегации. Я нахожусь здесь для того, чтобы укрепить связи и сотрудничество не только между нашими странами, но и в целом между Африканским регионом и Центральной Азией. Это два мира, которые отдалены друг от друга, но, мне кажется, такие визиты позволяют нам сблизиться и лучше узнать друг друга. У нас была возможность работать с вашей страной через компанию ERG, которая очень активна в горнодобывающей промышленности, но мы думаем, что есть и многие другие направления, где мы могли бы обмениваться опытом и усилить наше сотрудничество". Феликс Чисекеди

В ходе беседы президенты также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 12:13
Как в Акорде встретили президента Демократической Республики Конго

О визите президента ДР Конго стало известно 6 сентября 2025 года. В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
