Казахстан и Германия могут расширить сотрудничество в энергетике и переработке сырья

Казахстан и Германия намерены расширять сотрудничество в энергетике, сфере критически важных материалов и сельском хозяйстве. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил сформировать портфель совместных инвестиционных проектов, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава нашего государства заявил в ходе выступления на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран.

Отдельное внимание в выступлении было уделено сотрудничеству в сфере критически важных материалов. Казахстан располагает 21 из 34 видов сырья, классифицированных Европейским Союзом как стратегические.

"Германия нуждается в надежных и диверсифицированных поставках. Казахстан заинтересован в инвестициях и передовых технологиях для дальнейшего продвижения вверх по цепочке создания стоимости. Это создает мощную стратегическую синергию. Следующим этапом должно стать определение крупных проектов полного цикла – от геологоразведки и добычи до переработки и производства в Казахстане материалов с высокой добавленной стоимостью", – подчеркнул Токаев.

Президент также обозначил значительный потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве.

"В 2025 году двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией выросла на 23 процента, а экспорт казахстанской аграрной продукции в Германию – на 38 процентов. Следующим шагом должно стать развитие совместных проектов по всей цепочке создания стоимости – от точного земледелия и водосберегающего производства до переработки, хранения и экспорта", – пояснил глава государства.

Энергетика является еще одним ключевым направлением совместной работы. По словам президента, Казахстан является одним из крупных поставщиков нефти в Европу и вносит значительный вклад в архитектуру энергетической безопасности.

"Наше взаимодействие с Siemens Energy, включая ее сотрудничество с национальным оператором электросетей Казахстана KEGOC, демонстрирует потенциал этого направления. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике и предлагаем сформировать портфель совместных проектов по модернизации энергетической инфраструктуры. Там, где это экономически целесообразно, нам следует перейти от поставок оборудования к его производству в Казахстане, создавая основу для выхода на рынки других стран Центральной Азии посредством реализации конкретных инвестиционных проектов", – предложил президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе.

Глава нашего государства поблагодарил Франка-Вальтера Штайнмайера за оказанный прием и приглашение посетить с визитом ФРГ.