Президент ознакомился с деятельностью социальных объектов села Шахтер в Карагандинской области

Рабочая поездка главы государства в Карагандинскую область продолжилась посещением ряда социальных объектов села Шахтер Нуринского района, сообщает Zakon.kz.

В частности, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором функционируют секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и казакша курес, а также тренажерный зал, информирует Акорда. Спортивный комплекс также посещают дети из соседних сел Музбел, Егинды и Байтуган.

Он осмотрел плавательный бассейн и недавно отремонтированный местный Дом культуры и отметил вклад директора ТОО "Шахтерское" Георгия Прокопа в реализацию проектов на селе в рамках социальной ответственности бизнеса и приверженности развитию спорта, культуры и искусства в районе.

В завершение глава государства побеседовал с коллективом Народного духового оркестра села Шахтер и пожелал ему творческих успехов. Он подчеркнул важность реализации спортивных и культурных проектов в регионах.

Сегодня, 14 августа 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область.

Как сообщалось, президент посетит ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.