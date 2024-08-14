Делегация МЧС Казахстана во главе с министром Чингисом Ариновым прибыла в Кыргызстан

15 августа в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики пройдет Региональный Форум – Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, в рамках этого форума сегодня состоялось шестое совместное заседание Министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана и Кыргызстана. ️

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ️

В ходе мероприятия министр по ЧС РК Чингис Аринов отметил необходимость активизировать приграничное сотрудничество между территориальными подразделениями министерств, а также отрабатывать практическое взаимодействие в случае крупномасштабных бедствий и катастроф.️

В свою очередь министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев поблагодарил Казахстан за оказание поддержки в виде гуманитарного груза для жителей Кыргызстана, пострадавших от селевых потоков. Он также отметил важность отработки практического взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и поисковых работ. ️

В рамках обсуждения вопросов повестки коллегии делегациями была доведена информация о выполнении решений предыдущего пятого совместного заседания. Также в ходе мероприятия был проведен обмен опытом по применению новых методов и способов в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.️

По итогам заседания был достигнут ряд договоренностей.

Очередное седьмое совместное заседание коллегии Министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана и Кыргызстана будет проведено в 2026 году на территории Казахстана.

Ранее правительство приняло постановление от 28 июня 2024 года "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", согласно которому образован Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.