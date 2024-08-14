Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Делегация МЧС Казахстана во главе с министром Чингисом Ариновым прибыла в Кыргызстан

МЧС , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 19:17 Фото: МЧС РК
15 августа в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики пройдет Региональный Форум – Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, в рамках этого форума сегодня состоялось шестое совместное заседание Министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана и Кыргызстана. ️

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ️

В ходе мероприятия министр по ЧС РК Чингис Аринов отметил необходимость активизировать приграничное сотрудничество между территориальными подразделениями министерств, а также отрабатывать практическое взаимодействие в случае крупномасштабных бедствий и катастроф.️

В свою очередь министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев поблагодарил Казахстан за оказание поддержки в виде гуманитарного груза для жителей Кыргызстана, пострадавших от селевых потоков. Он также отметил важность отработки практического взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и поисковых работ. ️

В рамках обсуждения вопросов повестки коллегии делегациями была доведена информация о выполнении решений предыдущего пятого совместного заседания. Также в ходе мероприятия был проведен обмен опытом по применению новых методов и способов в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.️

По итогам заседания был достигнут ряд договоренностей.

Очередное седьмое совместное заседание коллегии Министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана и Кыргызстана будет проведено в 2026 году на территории Казахстана.

Ранее правительство приняло постановление от 28 июня 2024 года "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", согласно которому образован Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Читайте также

Всттреча сторон Казахстана и Таиланда
Казахстан и Таиланд обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
Касым-Жомарт Токаев на встрече
Глава государства побеседовал с тружениками села Шахтер в Карагандинской области
Президент
Президент ознакомился с деятельностью социальных объектов села Шахтер в Карагандинской области
Ирина Мишура
МЧС РК Казахстан Кыргызстан Чингис Аринов 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гимнастика Вердикт CAS
Париж-2024: CAS отбирает "бронзу" у американской гимнастки
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: