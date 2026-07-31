Президент Казахстана посетит Чолпон-Ату по приглашению Садыра Жапарова

В Чолпон-Ате пройдет неформальная встреча лидеров Центральной Азии и Азербайджана с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова 31 июля – 1 августа посетит Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана", – говорится в официальной публикации.

Стоит отметить, что президент Кыргызстана прилетал в Астану 29 июля 2026 года на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026".

