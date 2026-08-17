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События

Токаев определил главные приоритеты республиканского бюджета на 2027-2029 годы

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 16:35 Фото: akorda.kz
17 августа 2026 года в Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Акорды, в мероприятии приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Роман Скляр, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник президента по экономическим вопросам Нурлан Байбазаров и министр финансов Мади Такиев.

Президент заслушал доклады о текущей ситуации в экономике и прогнозе социально-экономического развития на 2027-2029 годы, а также о параметрах республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

"В ходе обсуждения Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость достижения показателей экономического роста по итогам текущего года и обеспечения сбалансированности республиканского и местных бюджетов", – говорится в сообщении.

Одним из главных приоритетов бюджета на 2027-2029 годы глава государства обозначил опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов, включая больницы, центры детской реабилитации, объекты культуры, спорта.

Накануне, 16 августа, стало известно, что Касым-Жомарт Токаев включил в список государственных наград медаль "Шәмші Қалдаяқов" и почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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