Токаев определил главные приоритеты республиканского бюджета на 2027-2029 годы

17 августа 2026 года в Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Акорды, в мероприятии приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Роман Скляр, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник президента по экономическим вопросам Нурлан Байбазаров и министр финансов Мади Такиев.

Президент заслушал доклады о текущей ситуации в экономике и прогнозе социально-экономического развития на 2027-2029 годы, а также о параметрах республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

"В ходе обсуждения Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость достижения показателей экономического роста по итогам текущего года и обеспечения сбалансированности республиканского и местных бюджетов", – говорится в сообщении.

Одним из главных приоритетов бюджета на 2027-2029 годы глава государства обозначил опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов, включая больницы, центры детской реабилитации, объекты культуры, спорта.

Накануне, 16 августа, стало известно, что Касым-Жомарт Токаев включил в список государственных наград медаль "Шәмші Қалдаяқов" и почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі".