Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения
Им стал Аскарбек Ертаев.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения", – говорится в сообщении пресс-службы премьера.
Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в городе Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР".
Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.
В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.
В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.
2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации президента РК.
2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК, Аппарата правительства РК.
С 2023 г. по настоящее время – председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
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