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Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения

Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 12:04 Фото: primeminister.kz
9 августа 2024 года в Казахстане назначили нового вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Им стал Аскарбек Ертаев.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения", – говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в городе Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР".

Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.

В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации президента РК.

2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК, Аппарата правительства РК.

С 2023 г. по настоящее время – председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

30 июля в Казахстане назначили нового вице-министра энергетики.

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