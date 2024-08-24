Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Армении

МИД, Армения, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 11:37 Фото: Министерство иностранных дел РК
Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МИД РК отметили, что разговор состоялся 24 августа 2024 года.

"В ходе беседы министры обсудили текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур", – говорится в сообщении.

Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Ранее в МИД РК призвали укрепить сотрудничество с Узбекистаном. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров на Казахстанско-узбекском Деловом совете 7 августа 2024 года предложил совместно проработать проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, водопользования и экологии.

Читайте также

Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения
Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой
Токаев встретился с премьер-министром Таджикистана
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой
Токаев провел встречу с председателем Маджлиси Таджикистана
Андрей Дюсупов
МИД РК Армения Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: