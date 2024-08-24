Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Армении

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МИД РК отметили, что разговор состоялся 24 августа 2024 года.

"В ходе беседы министры обсудили текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур", – говорится в сообщении.

Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Ранее в МИД РК призвали укрепить сотрудничество с Узбекистаном. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров на Казахстанско-узбекском Деловом совете 7 августа 2024 года предложил совместно проработать проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, водопользования и экологии.