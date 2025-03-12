Телефонный разговор Мурата Нуртлеу с Марко Рубио: МИД РК раскрыл детали

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с Государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 марта 2025 года рассказали в МИД РК.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического диалога и экономических связей. Также состоялся обмен мнениями по ряду ключевых международных вопросов, включая глобальную безопасность и региональную стабильность", – говорится в распространенном в среду релизе.

Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать регулярные контакты для обеспечения высокой динамики двустороннего сотрудничества.

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11 марта 2025 года завершился первый раунд переговоров между Украиной и США. Украину представили: глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. От США – госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц.