В Астане сменили акимов двух районов

В Астане назначили новых акимов районов Алматы и Сарайшык. Об этом сегодня, 18 ноября 2024 года, рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Так, по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата назначены:

39-летний Рустем Тауекелов – акимом района Алматы;

39-летний Максат Саматулы – акимом района Сарайшык.

В рамках поручений главы государства, как отметили в акимате Астаны, перед акимами районов Алматы и Сарайшык "поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов".

Рустем Тауекелов трудовую деятельность начал в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В разные годы работал руководителем ТОО "Балкантау KZ", заместителем директора ТОО "Елорда құрылыс компаниясы", заместителем председателя правления ТОО "City Transportation Systems".

Фото: Telegram/astana_newss

С октября 2022 года он занимал должность руководителя ТОО "Елорда құрылыс компаниясы".

Максат Саматулы трудовую деятельность начал в 2007 году с должности специалиста Департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. В разные годы работал в "Астана Горкоммунхоз", Департаменте энергетики и коммунального хозяйства Астаны и др. С 2012 года до мая 2019 года занимал разные должности в аппарате акима района Алматы. С мая 2019 года до августа 2022 года занимал должности заместителя акима района Алматы, заместителя акима района Байконыр.

Фото: Telegram/astana_newss

С августа 2022 года он работал на должности акима района Алматы.

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