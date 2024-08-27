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Токаев жестко раскритиковал спортивных функционеров

Токаев жестко раскритиковал спортивных функционеров, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 13:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 27 августа 2024 года на встрече с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр заявил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет, сообщает Zakon.kz.

Президент считает, что "это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций".

"Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!" – заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом глава государства подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта.

Правительству поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли.

Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.

Касым-Жомарт Токаев назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в стране.

"Проведение масштабных спортивных состязаний даст возможность познакомить мир с уникальной казахской культурой, уходящей корнями в глубокое прошлое. Кроме того, этот зрелищный турнир станет важным шагом в укреплении уз дружбы между различными народами и странами. Игры кочевников дают хорошую возможность поднять такие темы, как сохранение экологии, превращение Казахстана в зеленую страну и его благоустройство. Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каждой победе своих соседей. Они всячески старались помочь друг другу в случае необходимости. Не раз наши борцы как братья вместе поднимались на пьедестал почета. Именно в этом и заключается истинная дружба между народами. Это наше бесценное достояние! Мы всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях. А Всемирные игры кочевников еще больше укрепят нерушимое единство братских стран. Поэтому мы должны организовать и провести это мероприятие на самом высоком уровне", – подчеркнул глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев особо отметил победу олимпийского чемпиона Елдоса Сметова.

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