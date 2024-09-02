Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм – эксперты о Послании-2024

2 сентября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу, которое посвящено перспективам политического и социально-экономического развития страны, сообщает Zakon.kz.

Редакция обратилась за анализом ключевых тезисов в выступлении к директору Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибеку Тажибаеву и эксперту Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Мураду Шамилову.

По мнению директора Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибека Тажибаева, Послание президента Касым-Жомарта Токаева ознаменовало собой важный этап в развитии Казахстана, акцентируя внимание на ключевых направлениях, которые обеспечат устойчивый рост страны в ближайшие годы.

"Прежде всего, президент подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления принципов справедливости и правопорядка, что является основой для построения сильного и стабильного государства. Важно отметить, что акцент на законности и общественной безопасности говорит о намерении власти усилить защиту прав граждан и создать благоприятные условия для их реализации. Экономический рост, о котором говорил президент, будет строиться на новых подходах, направленных на повышение конкурентоспособности Казахстана на глобальном уровне. Особое внимание было уделено развитию малого и среднего бизнеса, что свидетельствует о стремлении к диверсификации экономики и уменьшении зависимости от сырьевых ресурсов", – прокомментировал ключевые задачи в Послании эксперт.

В своем обращении глава государства отметил, что государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. "Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу", – подчеркнул президент, говоря о необходимости оказания социальной помощи на принципах справедливости, открытости и эффективности.

По мнению Алибека Тажибаева, президент затронул вопросы социальной справедливости, подчеркивая важность повышения уровня жизни населения.

"Образование, здравоохранение и социальная поддержка остаются приоритетами, и это отражает намерение руководства страны создать равные возможности для всех граждан. Общественный оптимизм, о котором говорил президент, должен стать двигателем всех преобразований. Важно, чтобы граждане верили в будущее страны и активно участвовали в ее развитии. Только при совместных усилиях власти и общества возможно построение по-настоящему справедливого и процветающего Казахстана", – поделился мнением политолог.

В целом, как отмечает политолог, Послание президента демонстрирует твердую решимость продолжать курс на модернизацию и укрепление Казахстана как суверенного государства с сильными институтами и устойчивой экономикой.

Политолог, эксперт Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Мурад Шамилов, анализируя выступление президента, отмечает, что на этот раз в Послании народу было уделено внимание важным проблемам социально-экономического развития страны, включая финансы и инвестиции, денежно-кредитную и налоговую политику, банковскую и предпринимательскую деятельность, развитие промышленности и другие вопросы.

"Президент особо подчеркнул важность обеспечения благоприятного инвестиционного климата страны как за рубежом, так и внутри, отметив недостаточность работы акимов и министров на местах, и поручил пересмотреть методы работы, возможно, улучшение регулирования законодательства в этом направлении, чтобы установить системный подход к решению проблем и обеспечить стабильность", – отметил Мурад Шамилов.

Фото: Мурад Шамилов

В условиях острой международной конкуренции за инвестиции первостепенная необходимость – принимать решения для привлечения капитала в режиме "здесь и сейчас", сказал глава государства в своем Послании. Также президент поручил правительству определить пул масштабных проектов "под ключ", которые могут быть профинансированы международными финансовыми организациями через механизм ГЧП.

"Как мы видим, при непосредственном и личном участии Касым-Жомарта Кемелевича Казахстан активно проводит свою внешнюю политику, и одной из главных задач нашей дипломатии на международном уровне является привлечение инвестиций в экономику страны. В этом ключе Казахстан имеет стратегическое положение и конкурентные преимущества, что, учитывая сложную геополитическую обстановку и новые геоэкономические реалии, поможет нам создать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Как отметил президент, это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной", – высказал мнение о месседжах президента Мурад Шамилов.