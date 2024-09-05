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Президент заявил, что со странами Залива сложились прочные и взаимовыгодные отношения

Президент заявил, что со странами Залива сложились прочные и взаимовыгодные отношения, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 20:05 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября принял руководство фондов Арабской координационной группы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, он провел встречу с генеральным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом, директором по операциям Фонда развития Абу Даби Аделем Абдуллой Халафом Шамсом Аль-Хосани, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Рашаидом Аль-Бадером и управляющим по вопросам стратегических инвестиций Катарского фонда развития Хайя Бинтом Абдулрахманом Аль-Тани.

"Глава государства подчеркнул, что между Казахстаном и странами Залива сложились прочные и взаимовыгодные отношения в политической, торгово-экономической сферах. Кроме того, всестороннее сотрудничество с арабскими странами подкреплено конкретными договоренностями и соглашениями, которые были достигнуты в ходе взаимных визитов и переговоров на высшем уровне", – говорится в сообщении.

По словам президента, Арабская координационная группа зарекомендовала себя в качестве стратегического партнера Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников встречи о запуске в Казахстане нового инвестиционного цикла с целью привлечения не менее 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году", – отмечается в пресс-релизе.

Руководители фондов Арабской координационной группы рассказали об успешных многосторонних и двусторонних переговорах с представителями правительства и бизнеса Казахстана по вопросам совместной реализации и финансирования ряда инфраструктурных и индустриальных проектов в приоритетных секторах экономики.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу. 

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