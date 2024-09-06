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Токаев сменил посла в Нидерландах

Кайрат Абдрахманов, новая должность, посол в Нидерландах, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:38 Фото: wikimedia
Указом президента Кайрат Абрахманов назначен послом РК в Нидерландах, сообщает Zakon,kz.

Об этом 6 сентября 2024 года сообщила Акорда.

"Указом главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерланды, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – сказано в сообщении.

Другим указом главы государства Аскар Жумагалиев освобожден от должностей посла Казахстана в Королевстве Нидерланды, постоянного представителя Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Кайрат Абрахманов родился в 1964 году в г. Панфилов. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк.

Трудовую деятельность начинал с преподавателя кафедры политической истории Казахского политехнического института имени В.И. Ленина. В разные годы занимал должности заместитель директора Департамента стран Азии Министерства иностранных дел РК; начальника управления Азии, Ближнего Востока и Африки – заместителя директора 4-го департамента Министерства иностранных дел; вице-министра иностранных дел РК; посла в разных странах; министра иностранных дел РК.

Последняя должность – верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, с 2020 года.

Кроме того, сегодня, 6 сентября, был назначен новый посол Казахстана в Швеции.

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