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События

Токаев назначил новых послов в Греции и Кипре

назначение послов, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 19:22 Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Греции и Кипре, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Султангожин Тимур Шамильевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Греческой Республике; Жумаканов Николай Владимирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кипр", – говорится в документе.

Тимур Султангожин окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков (2002), а также стал магистром международных отношений, окончив с отличием магистратуру в Уэльском университете.

Ранее он работал заместителем посла в Греции, директором Департамента Европы Министерства иностранных дел РК. С марта 2022 года и по сегодняшний день Султангожин был советником-посланником, заместителем Постоянного Представителя РК при Европейском союзе и НАТО.

Николай Жумаканов окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "химик", а затем Высшую Краснознаменную школу Комитета государственной безопасности СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

Дипломатическую деятельность начал в 2005 году с должности референта Международно-правового департамента Министерства иностранных дел РК, далее работал в этом же департаменте атташе, третьим и вторым секретарём.

В 2008-2009 годах работал менеджером Департамента корпоративного управления Национальной атомной компании "Казатомпром". В период с 2009 по 2012 годы занимал должности второго и первого секретаря, а также советника в Международно-правовом департаменте МИД РК.

С 2012 по 2017 годы – советник, советник-посланник Посольства РК в Бельгии. В 2017-2018 годах был заместителем директора Департамента Европы МИД РК.

С 2018-2024 годы возглавлял Международно-правовой департамент МИД РК в качестве директора.

До назначения Послом Казахстана в Кипре с октября 2024 года был Послом по особым поручениям МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Владеет английским, японским и французским языками.

Ранее был назначен новый вице-министр культуры и информации.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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