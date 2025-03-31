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Политика

Наташа Пирц-Мусар поблагодарила Токаева за теплый прием в Астане

Акорда, политика, президенты, Словения, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 13:20 Фото: akorda.kz
31 марта 2025 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Словении Наташа Пирц-Мусар провели переговоры в расширенном формате с участием официальных делегаций обеих стран, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя словенскую делегацию, Токаев подтвердил приверженность Казахстана развитию взаимовыгодного сотрудничества со Словенией – нашим проверенным временем надежным партнером в Европе.

"Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания дополнительного импульса развитию нашего сотрудничества. Только что у нас состоялась очень содержательная беседа по многим вопросам, касающимся международной обстановки. Мы подтвердили нашу общую приверженность достижению положительных результатов в сфере взаимного сотрудничества. Мы приложим все усилия, чтобы добиться конкретных практических результатов".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Далее он перечислил перспективные направления двустороннего сотрудничества, выразив приверженность созданию благоприятных условий для словенского бизнеса в Казахстане, включая прозрачность регулирования, защиту инвестиций и диверсификацию экономики.

Глава Казахстана также отметил, что придает большое значение казахско-словенскому бизнес-форуму в Астане, который направлен на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных контактов двух стран.

Президент Наташа Пирц-Мусар выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием в Астане.

Фото: akorda.kz

"Данный визит призван способствовать углублению экономического сотрудничества. Эту цель разделяют обе наши страны. У нас есть значительный потенциал для роста, и я уверена, что мы сможем добиться большего. Объем товарооборота между нашими странами растет с каждым годом. Как вы уже сказали, мы достигли объема инвестиций в 200 миллионов долларов, но возможности гораздо шире. Именно поэтому я очень рада находиться в Астане в сопровождении представительной бизнес-делегации – здесь присутствуют представители 25 ведущих компаний Словении".Наташа Пирц-Мусар

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в таких перспективных областях, как торговля, инвестиции, транспорт и логистика, критические минералы, цифровизация и искусственный интеллект, здравоохранение и туризм.

Фото: akorda.kz

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Раскрыты детали переговоров президентов Казахстана и Словении в узком формате

Сегодня, 31 марта 2025 года, президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла в Казахстан с официальным визитом. Как ее встретили в Акорде, можно посмотреть здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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