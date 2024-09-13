Талгат Малыбаев назначен акимом Алатауского района Алматы

В Алматы назначен новый аким Алатауского района мегаполиса. Им стал Талгат Малыбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

"Распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города на должность акима Алатауского района назначен Талгат Малыбаев", – говорится в разосланном в пятницу сообщении.

Талгат Малыбаев родился 20 декабря 1987 года в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности "транспорт".

Трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве специалиста Департамента стратегии и бюджетного планирования АО "Агро-Консалтинг- К" (Караганда). В разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО "Алматинские тепловые сети" Алматы, АО НК СПК "Жетысу" Алматинской области. Работал руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ АО "Центр развития города Алматы".

С июня 2023 года до нынешнего назначения занимал должность руководителя Управления энергетики и водоснабжения Алматы.

27 августа 2024 года сообщалось, что в Астане определились с акимом района Нура. Им стал Ришат Турдыбеков.