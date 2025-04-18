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События

В Астане назначили нового акима района

Новый аким района Сарыарка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 12:06 Фото: акимат Астаны
В районе Сарыарка Астаны назначен новый аким, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе акима города.

"В Астане по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Сарыарка. Им стал Жанасыл Шаукентаев, экс-заместитель руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны", – сказано в сообщении.

С ноября 2014 года Жанасыл Шаукентаев занимал разные должности в акимате Астаны: в Управлении земельных отношений города, аппарате акима города, Управлении государственного архитектурно-строительного контроля города и др. В последние годы занимал должности руководителя государственно-правового отдела ГУ "Аппарат акима города Астаны", заместителя руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны".

Накануне, 17 апреля 2025 года, Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК). 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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