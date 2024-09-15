В США приняли закон для пострадавших от рабства
Фото: pixabay
В Нью-Йорке приняли законопроект, направленный на возмещение ущерба потомкам, пострадавших от рабства, сообщает Zakon.kz.
По информации The New York Times, в рамках закона будет создана специальная комиссия, которая разработает план репараций. Она также займется исследованием последствий рабства, таких как:
- диспропорции в уголовном преследовании;
- некачественная медицинская помощь;
- отсутствие возможности получения достойного образования.
Фото: Х/DukeAAAS
В качестве компенсаций потомки пострадавших получат не только финансовую поддержку, но и повышенный доступ к образованию, медицинским услугам, а также официальные извинения со стороны властей.
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