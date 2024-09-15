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Законодательство РК

В США приняли закон для пострадавших от рабства

Законопроект, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 06:55 Фото: pixabay
В Нью-Йорке приняли законопроект, направленный на возмещение ущерба потомкам, пострадавших от рабства, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, в рамках закона будет создана специальная комиссия, которая разработает план репараций. Она также займется исследованием последствий рабства, таких как:

  • диспропорции в уголовном преследовании;
  • некачественная медицинская помощь;
  • отсутствие возможности получения достойного образования.
США, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 06:55

Фото: Х/DukeAAAS

В качестве компенсаций потомки пострадавших получат не только финансовую поддержку, но и повышенный доступ к образованию, медицинским услугам, а также официальные извинения со стороны властей.

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