В США приняли закон для пострадавших от рабства

В Нью-Йорке приняли законопроект, направленный на возмещение ущерба потомкам, пострадавших от рабства, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, в рамках закона будет создана специальная комиссия, которая разработает план репараций. Она также займется исследованием последствий рабства, таких как:

диспропорции в уголовном преследовании;

некачественная медицинская помощь;

отсутствие возможности получения достойного образования.

Фото: Х/DukeAAAS

В качестве компенсаций потомки пострадавших получат не только финансовую поддержку, но и повышенный доступ к образованию, медицинским услугам, а также официальные извинения со стороны властей.

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