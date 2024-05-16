Комиссия приняла заявления от первых жителей Кульсары, согласившихся с оценкой ущерба

Комиссия по оценке и возмещению ущерба в городе Кульсары Атырауской области приняла заявления от первых жителей, согласившихся с оценкой ущерба, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 16 мая в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области, в Доме культуры Кульсары с сегодняшнего дня начался прием граждан для оформления выплат согласно ранее проведенным оценкам. Шесть семей уже приняли решение на получение компенсации ущерба, которая будет выплачена в течение 14 дней.

Многие жители города положительно восприняли оценку специалистов и стремятся в кратчайшие сроки подать заявление.





"Я говорила об этом и в предыдущих интервью. Я не прошу нереальную сумму в 400 тыс. тенге за квадратный метр. Мне достаточно получить сумму, способную удовлетворить мои нужды. Даже если мой дом оценят по 240 тыс. тенге за 1 кв. м, я буду благодарна за эти деньги. Если мой дом оценивается в 25 млн тенге, если будут считать ущерб по этой ставке, это для меня очень выгодно. В связи с этим я буду благодарна за эту сумму, потому что вопрос с жильем для моей семьи стоит очень остро", – рассказала жительница Кульсары Жайлаш Муканова.

Отмечается, что подготовка документов для выплаты компенсации за понесенный материальный ущерб по заявлению акимата продлится 10 дней. Идет техническое обследование и оценка недвижимого имущества. На данный момент принято всего 2940 заявлений, направлено на рассмотрение 2727 заявлений, проведена оценка 2624 домов, проведено техническое обследование 2671 дома. Выявлено 756 аварийных домов.

Ранее сообщалось, что аким Атырауской области Серик Шапкенов 16 мая встретился с жителями Кульсары и выслушал их предложения. Глава региона сообщил, что компенсация пострадавшим, чье имущество было признано аварийным, будет выплачена на специальные целевые счета по рыночной стоимости, которая по городу Кульсары составляет порядка 200-240 тыс. тенге.