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В Шетском районе Карагандинской области пострадавшим от паводка полностью возместили ущерб

В Шетском районе Карагандинской области пострадавшим от паводка полностью возместили ущерб, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:53 Фото: gov.kz
В Карагандинской области завершены работы по возмещению ущерба пострадавшим в результате паводка, сообщает Zakon.kz.

В четырех селах Шетского района было подтоплено 60 домов. После технического обследования комиссия признала аварийными шесть домов.

"Пяти семьям за счет бюджетных средств купили дома. Они самостоятельно выбрали себе жилье. Еще один дом строят в отделении Дерипсал Шетского района. Такое решение было принято, потому что в населенном пункте не было домов на продажу. Площадь нового жилья составит 75 квадратных метров", – пояснили в районном акимате.

В 54 домах, не признанных аварийными, делают ремонт. На эти цели жителям выплачена компенсация.

Кроме того, пострадавшие от паводка получили компенсацию по утере имущества. Решен вопрос и о возмещении погибшего скота.


В Шетском районе Карагандинской области пострадавшим от паводка полностью возместили ущерб, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:53

Фото: gov.kz


Также была выплачена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП.

"Все решено быстро. Мы получили компенсацию и материальную помощь. Сами выбрали дом, который для нас купил акимат".  Многодетная мать Акмарал Мусина, жительница села Красная Поляна

Отмечается, что пострадавшим от паводка была оказана всесторонняя поддержка как от государства, так и общественников, волонтеров, предпринимателей, АНК. На днях будет отправлен гуманитарный груз от Национальной комиссии по делам женщин и семейной демографической политики по Карагандинской области.


В Шетском районе Карагандинской области пострадавшим от паводка полностью возместили ущерб, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:53

Фото: gov.kz


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