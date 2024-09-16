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Политолог оценил видение Токаева по ситуации вокруг Украины

политолог Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 21:54 Фото: из личного архива Игоря Шестакова
Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Кыргызстан) Игорь Шестаков прокомментировал высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученные им в ходе переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Zakon.kz.

Эксперт охарактеризовал Касым-Жомарта Токаева как опытного политика, подчеркнув, что основную часть своей профессиональной карьеры тот строил именно во внешнеполитическом направлении. Политолог также отметил, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта глава Казахстана поддерживает миротворческие инициативы.

"Я думаю, что его видение прежде всего заключается в том, что необходим диалог между Москвой и Киевом, не случайно президент Казахстана акцентировал внимание на миротворческих усилиях, которые в первую очередь предпринимает Китай, который на регулярной основе общается и с президентом России, и с руководством Украины о достижении мира. По сути дела, лидер Казахстана высказал поддержку тем инициативам, которые озвучивает Китай. Но я хотел бы отметить, что и сам Казахстан ранее предлагал территорию своей страны для проведения российско-украинских консультаций", – подчеркнул Шестаков.

Анализируя высказывания президента Казахстана, эксперт отметил четкий посыл о военном превосходстве России.

"Четко был дан посыл для Шольца о том, что Россия в военном плане, безусловно, имеет превосходство над Украиной, что и подчеркнул Токаев. Этот конфликт ведет не только к потерям человеческих жизней, в него оказались вовлечены наши центральноазиатские республики в плане санкционного давления со стороны Запада. Об этом хоть и не было сказано, но понятно, что все эти санкции которые носят характер, направленный на ограничения военно-экономической составляющей России, они касаются и нашего региона. Поэтому неслучайно президент Токаев в своем выступлении подчеркнул, что у Казахстана с Россией, с которой он успешно сотрудничает, одна из самых протяженных границ, и влияние санкций ощущается и в наших республиках", – поделился мнением Шестаков.

По словам эксперта, Токаев подчеркнул, что нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем уже перейти к обсуждению территориальных вопросов. Также Шестаков выделил, что президент отметил мирный план Китая и Бразилии, который заслуживает поддержки. По словам кыргызстанского эксперта, в урегулировании конфликта заинтересованы все страны региона.

"Страны Центральной Азии, включая Казахстан, ранее заявлявшие о нейтралитете в этом конфликте, с учетом тех событий, которые разворачиваются, заинтересованы в урегулировании военных действий. Другое дело, что позиции Москвы и Киева на сегодняшний день расходятся по поводу возможности переговоров. Но, как отметил Токаев, международное сообщество продолжает предпринимать усилия, которые поддерживаются и в Казахстане", – высказал мнение руководитель Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на бизнес-форуме "Казахстан – Германия".

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