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Политика

140 тысяч "мертвых душ" в клиниках и риски на 10 млрд в науке: АФМ раскрыло схемы хищения госбюджета

Элиманов, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 16:00 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 27 июля 2026 года, Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период.

Элиманов доложил, что завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.

Также, по его словам, ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.

Кроме того, глава АФМ проинформировал о том, что впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых SMS с целью незаконного завладения персональными данными.

Далее он рассказал о мерах по мониторингу бюджетных расходов.

Так, предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге.

"Выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС", – добавил Элиманов.

Еще в рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тыс. сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.

"Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тыс. граждан. Благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга повышен рейтинг Казахстана по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ".Жанат Элиманов

В заключительной части глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

24 июля в АФМ рассказывали, что в Казахстан вернули ключевого фигуранта хищения 2,5 млрд в Минюсте.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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