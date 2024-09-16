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Законодательство РК

Али Алтынбаев назначен первым зампредом КНБ

Али Алтынбаев назначен первым зампредом КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 15:37 Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев повысил в должности Али Алтынбаева, который с июня 2022 года был заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана. Теперь он – первый зампред КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ, подписанный президентом, опубликовали сегодня, 16 сентября 2024 года, на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – следует из текста документа.

Ранее эту должность занимал Жанат Элиманов. Он указом президента назначен новым главой Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ). Другим указом Дмитрий Малахов освобожден от должности председателя АФМ.

Али Алтынбаев родился 22 февраля 1979 года в Алматинской области. Окончил в 2000 году Казахскую государственную академию управления, в 2015 году – университет "Туран", в 2019 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 2001-2020 годы работал на исполнительских и руководящих должностях Комитета государственных доходов МФ РК, в 2020-2021 годы – на руководящих должностях Департамента экономических расследований АФМ РК, в 2021-2022 годы – председателем Комитета государственных доходов МФ РК.

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Должность заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК Али Алтынбаев занимал с июня 2022 года.

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